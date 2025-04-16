クォートセクション
通貨 / LRHC
LRHC: La Rosa Holdings Corp

7.68 USD 0.15 (1.92%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LRHCの今日の為替レートは、-1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり7.55の安値と8.22の高値で取引されました。

La Rosa Holdings Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
7.55 8.22
1年のレンジ
0.08 11.21
以前の終値
7.83
始値
8.03
買値
7.68
買値
7.98
安値
7.55
高値
8.22
出来高
72
1日の変化
-1.92%
1ヶ月の変化
39.13%
6ヶ月の変化
4166.67%
1年の変化
1100.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K