通貨 / LRHC
LRHC: La Rosa Holdings Corp
7.68 USD 0.15 (1.92%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LRHCの今日の為替レートは、-1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり7.55の安値と8.22の高値で取引されました。
La Rosa Holdings Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRHC News
- La Rosa Jumps 12.9% on Y/Y Earnings Rise in Q2 From One-Time Gains
- La Rosa Holdings regains Nasdaq compliance with $7.6 million equity
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- La Rosa Holdings cancels warrants, regains Nasdaq compliance
- La Rosa launches AI-powered bot to enhance agent recruiting operations
- La Rosa Holdings secures rights to market luxury project in Dominican Republic
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- La Rosa Holdings launches updated agent platform with transaction management
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- La Rosa Holdings (LRHC) Stock Dips 23% In After Hours, Shares Shed Intraday Gains Fueled By H1 2025 Revenue Numbers - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC)
- Crude Oil Down 1%; Tripadvisor Shares Jump - Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- La Rosa Holdings surpasses 3,000 agents, reports 19.4% revenue growth
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - La Rosa Holdings (NASDAQ:LRHC), Mackenzie Realty Capital (NASDAQ:MKZR)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- La Rosa Holdings to implement 80-for-1 reverse stock split
- La Rosa Holdings amends senior secured convertible note issued in February
- La Rosa Holdings signs LOI with MiiX for residential financing tech
- La Rosa Holdings Corp. to Expand into Valencia and Canary Islands, Spain following Successful Events in MÃ¡laga and Madrid
- La Rosa Holdings Faces Nasdaq Delisting Notice
- La Rosa Holdings faces Nasdaq compliance issue
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- US Stock Likely To Open Lower As US-China Tariff War Continues: 'Valuations Are Now Looking More Compelling,' Says Expert - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
1日のレンジ
7.55 8.22
1年のレンジ
0.08 11.21
- 以前の終値
- 7.83
- 始値
- 8.03
- 買値
- 7.68
- 買値
- 7.98
- 安値
- 7.55
- 高値
- 8.22
- 出来高
- 72
- 1日の変化
- -1.92%
- 1ヶ月の変化
- 39.13%
- 6ヶ月の変化
- 4166.67%
- 1年の変化
- 1100.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K