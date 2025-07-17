Moedas / LFUS
LFUS: Littelfuse Inc
264.29 USD 3.89 (1.49%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LFUS para hoje mudou para 1.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 263.58 e o mais alto foi 267.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Littelfuse Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LFUS Notícias
- TDV: Technology Dashboard For September
- Ações da Littelfuse atingem máxima de 52 semanas a US$ 271,81
- Littelfuse stock hits 52-week high at 271.81 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Littelfuse: Mixed Signals Make This Stock A Hold (NASDAQ:LFUS)
- Option Care Health names Meenal Sethna as new CFO as Mike Shapiro steps down
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Littelfuse director Chung sells $577k in shares
- Littelfuse appoints Dr. Karim Hamed to lead semiconductor business
- Earnings Estimates Moving Higher for Littelfuse (LFUS): Time to Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Littelfuse stock holds steady as Benchmark maintains rating
- Littelfuse (LFUS) Q2 EPS Jumps 45%
- Littelfuse stock price target raised to $325 by Oppenheimer on recovery
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Littelfuse (LFUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Littelfuse Q2 2025 presentation: Revenue jumps 10% as all segments outperform
- Littelfuse (LFUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Littelfuse shares rise 2% as Q2 earnings soar past estimates
- Littelfuse earnings beat by $0.52, revenue topped estimates
- Amphenol Before Q2 Earnings: Here's Why You Should Buy the Stock
- Teledyne Technologies stock reaches all-time high of 543.84 USD
Faixa diária
263.58 267.50
Faixa anual
144.94 271.80
- Fechamento anterior
- 260.40
- Open
- 263.58
- Bid
- 264.29
- Ask
- 264.59
- Low
- 263.58
- High
- 267.50
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 1.49%
- Mudança mensal
- 3.75%
- Mudança de 6 meses
- 34.79%
- Mudança anual
- -0.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh