LFUS: Littelfuse Inc

262.70 USD 3.79 (1.42%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LFUS a changé de -1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 261.47 et à un maximum de 267.71.

Suivez la dynamique Littelfuse Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
261.47 267.71
Range Annuel
144.94 271.80
Clôture Précédente
266.49
Ouverture
267.71
Bid
262.70
Ask
263.00
Plus Bas
261.47
Plus Haut
267.71
Volume
298
Changement quotidien
-1.42%
Changement Mensuel
3.13%
Changement à 6 Mois
33.98%
Changement Annuel
-1.13%
