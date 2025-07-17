通貨 / LFUS
LFUS: Littelfuse Inc
266.49 USD 6.09 (2.34%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LFUSの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり263.58の安値と268.73の高値で取引されました。
Littelfuse Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LFUS News
1日のレンジ
263.58 268.73
1年のレンジ
144.94 271.80
- 以前の終値
- 260.40
- 始値
- 263.58
- 買値
- 266.49
- 買値
- 266.79
- 安値
- 263.58
- 高値
- 268.73
- 出来高
- 187
- 1日の変化
- 2.34%
- 1ヶ月の変化
- 4.62%
- 6ヶ月の変化
- 35.92%
- 1年の変化
- 0.30%
