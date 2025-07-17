KurseKategorien
Währungen / LFUS
Zurück zum Aktien

LFUS: Littelfuse Inc

266.49 USD 6.09 (2.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LFUS hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 263.58 bis zu einem Hoch von 268.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Littelfuse Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LFUS News

Tagesspanne
263.58 268.73
Jahresspanne
144.94 271.80
Vorheriger Schlusskurs
260.40
Eröffnung
263.58
Bid
266.49
Ask
266.79
Tief
263.58
Hoch
268.73
Volumen
187
Tagesänderung
2.34%
Monatsänderung
4.62%
6-Monatsänderung
35.92%
Jahresänderung
0.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K