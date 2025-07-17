Währungen / LFUS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LFUS: Littelfuse Inc
266.49 USD 6.09 (2.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LFUS hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 263.58 bis zu einem Hoch von 268.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Littelfuse Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LFUS News
- TDV: Technology Dashboard For September
- Littelfuse-Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 271,81 USD
- Littelfuse stock hits 52-week high at 271.81 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Littelfuse: Mixed Signals Make This Stock A Hold (NASDAQ:LFUS)
- Option Care Health names Meenal Sethna as new CFO as Mike Shapiro steps down
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Littelfuse director Chung sells $577k in shares
- Littelfuse appoints Dr. Karim Hamed to lead semiconductor business
- Earnings Estimates Moving Higher for Littelfuse (LFUS): Time to Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Littelfuse stock holds steady as Benchmark maintains rating
- Littelfuse (LFUS) Q2 EPS Jumps 45%
- Littelfuse stock price target raised to $325 by Oppenheimer on recovery
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Littelfuse (LFUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Littelfuse Q2 2025 presentation: Revenue jumps 10% as all segments outperform
- Littelfuse (LFUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Littelfuse shares rise 2% as Q2 earnings soar past estimates
- Littelfuse earnings beat by $0.52, revenue topped estimates
- Amphenol Before Q2 Earnings: Here's Why You Should Buy the Stock
- Teledyne Technologies stock reaches all-time high of 543.84 USD
Tagesspanne
263.58 268.73
Jahresspanne
144.94 271.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 260.40
- Eröffnung
- 263.58
- Bid
- 266.49
- Ask
- 266.79
- Tief
- 263.58
- Hoch
- 268.73
- Volumen
- 187
- Tagesänderung
- 2.34%
- Monatsänderung
- 4.62%
- 6-Monatsänderung
- 35.92%
- Jahresänderung
- 0.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K