LFUS: Littelfuse Inc
263.53 USD 0.72 (0.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LFUS за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 260.24, а максимальная — 264.82.
Следите за динамикой Littelfuse Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LFUS
- TDV: Technology Dashboard For September
- Акции Littelfuse достигли 52-недельного максимума в $271,81
- Littelfuse stock hits 52-week high at 271.81 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Littelfuse: Mixed Signals Make This Stock A Hold (NASDAQ:LFUS)
- Option Care Health names Meenal Sethna as new CFO as Mike Shapiro steps down
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Littelfuse director Chung sells $577k in shares
- Littelfuse appoints Dr. Karim Hamed to lead semiconductor business
- Earnings Estimates Moving Higher for Littelfuse (LFUS): Time to Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Littelfuse stock holds steady as Benchmark maintains rating
- Littelfuse (LFUS) Q2 EPS Jumps 45%
- Littelfuse stock price target raised to $325 by Oppenheimer on recovery
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Littelfuse (LFUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Littelfuse Q2 2025 presentation: Revenue jumps 10% as all segments outperform
- Littelfuse (LFUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Littelfuse shares rise 2% as Q2 earnings soar past estimates
- Littelfuse earnings beat by $0.52, revenue topped estimates
- Amphenol Before Q2 Earnings: Here's Why You Should Buy the Stock
- Teledyne Technologies stock reaches all-time high of 543.84 USD
Дневной диапазон
260.24 264.82
Годовой диапазон
144.94 271.80
- Предыдущее закрытие
- 262.81
- Open
- 263.00
- Bid
- 263.53
- Ask
- 263.83
- Low
- 260.24
- High
- 264.82
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 3.45%
- 6-месячное изменение
- 34.41%
- Годовое изменение
- -0.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.