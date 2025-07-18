FiyatlarBölümler
LFUS: Littelfuse Inc

262.70 USD 3.79 (1.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LFUS fiyatı bugün -1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 261.47 ve Yüksek fiyatı olarak 267.71 aralığında işlem gördü.

Littelfuse Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
261.47 267.71
Yıllık aralık
144.94 271.80
Önceki kapanış
266.49
Açılış
267.71
Satış
262.70
Alış
263.00
Düşük
261.47
Yüksek
267.71
Hacim
298
Günlük değişim
-1.42%
Aylık değişim
3.13%
6 aylık değişim
33.98%
Yıllık değişim
-1.13%
21 Eylül, Pazar