Dövizler / LFUS
LFUS: Littelfuse Inc
262.70 USD 3.79 (1.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LFUS fiyatı bugün -1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 261.47 ve Yüksek fiyatı olarak 267.71 aralığında işlem gördü.
Littelfuse Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LFUS haberleri
Günlük aralık
261.47 267.71
Yıllık aralık
144.94 271.80
- Önceki kapanış
- 266.49
- Açılış
- 267.71
- Satış
- 262.70
- Alış
- 263.00
- Düşük
- 261.47
- Yüksek
- 267.71
- Hacim
- 298
- Günlük değişim
- -1.42%
- Aylık değişim
- 3.13%
- 6 aylık değişim
- 33.98%
- Yıllık değişim
- -1.13%
21 Eylül, Pazar