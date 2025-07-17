货币 / LFUS
LFUS: Littelfuse Inc
264.02 USD 0.49 (0.19%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LFUS汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点264.02和高点265.00进行交易。
关注Littelfuse Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LFUS新闻
- TDV: Technology Dashboard For September
- Littelfuse股票触及52周高点271.81美元
- Littelfuse stock hits 52-week high at 271.81 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Littelfuse: Mixed Signals Make This Stock A Hold (NASDAQ:LFUS)
- Option Care Health names Meenal Sethna as new CFO as Mike Shapiro steps down
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Littelfuse director Chung sells $577k in shares
- Littelfuse appoints Dr. Karim Hamed to lead semiconductor business
- Earnings Estimates Moving Higher for Littelfuse (LFUS): Time to Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Littelfuse stock holds steady as Benchmark maintains rating
- Littelfuse (LFUS) Q2 EPS Jumps 45%
- Littelfuse stock price target raised to $325 by Oppenheimer on recovery
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Littelfuse (LFUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Littelfuse Q2 2025 presentation: Revenue jumps 10% as all segments outperform
- Littelfuse (LFUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Littelfuse shares rise 2% as Q2 earnings soar past estimates
- Littelfuse earnings beat by $0.52, revenue topped estimates
- Amphenol Before Q2 Earnings: Here's Why You Should Buy the Stock
- Teledyne Technologies stock reaches all-time high of 543.84 USD
日范围
264.02 265.00
年范围
144.94 271.80
- 前一天收盘价
- 263.53
- 开盘价
- 264.54
- 卖价
- 264.02
- 买价
- 264.32
- 最低价
- 264.02
- 最高价
- 265.00
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 3.65%
- 6个月变化
- 34.66%
- 年变化
- -0.63%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值