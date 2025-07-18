통화 / LFUS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LFUS: Littelfuse Inc
262.70 USD 3.79 (1.42%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LFUS 환율이 오늘 -1.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 261.47이고 고가는 267.71이었습니다.
Littelfuse Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LFUS News
- Strength Seen in American Superconductor (AMSC): Can Its 6.6% Jump Turn into More Strength?
- TDV: Technology Dashboard For September
- Littelfuse(LFUS), 52주 신고가 271.81달러 기록
- Littelfuse stock hits 52-week high at 271.81 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Littelfuse: Mixed Signals Make This Stock A Hold (NASDAQ:LFUS)
- Option Care Health names Meenal Sethna as new CFO as Mike Shapiro steps down
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Littelfuse director Chung sells $577k in shares
- Littelfuse appoints Dr. Karim Hamed to lead semiconductor business
- Earnings Estimates Moving Higher for Littelfuse (LFUS): Time to Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Littelfuse stock holds steady as Benchmark maintains rating
- Littelfuse (LFUS) Q2 EPS Jumps 45%
- Littelfuse stock price target raised to $325 by Oppenheimer on recovery
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Littelfuse (LFUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Littelfuse Q2 2025 presentation: Revenue jumps 10% as all segments outperform
- Littelfuse (LFUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Littelfuse shares rise 2% as Q2 earnings soar past estimates
- Littelfuse earnings beat by $0.52, revenue topped estimates
- Amphenol Before Q2 Earnings: Here's Why You Should Buy the Stock
일일 변동 비율
261.47 267.71
년간 변동
144.94 271.80
- 이전 종가
- 266.49
- 시가
- 267.71
- Bid
- 262.70
- Ask
- 263.00
- 저가
- 261.47
- 고가
- 267.71
- 볼륨
- 298
- 일일 변동
- -1.42%
- 월 변동
- 3.13%
- 6개월 변동
- 33.98%
- 년간 변동율
- -1.13%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K