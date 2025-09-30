- Visão do mercado
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant
A taxa do GWH-WT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0420 e o mais alto foi 0.0449.
Veja a dinâmica do par de moedas ESS Tech Inc Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GWH-WT hoje?
Hoje ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) está avaliado em 0.0420. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.0420, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GWH-WT em tempo real.
As ações de ESS Tech Inc Warrant pagam dividendos?
Atualmente ESS Tech Inc Warrant está avaliado em 0.0420. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.00% e USD. Monitore os movimentos de GWH-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GWH-WT?
Você pode comprar ações de ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) pelo preço atual 0.0420. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0420 ou 0.0450, enquanto 14 e -6.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GWH-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GWH-WT?
Investir em ESS Tech Inc Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0154 - 0.1939 e o preço atual 0.0420. Muitos comparam 10.53% e -16.17% antes de enviar ordens em 0.0420 ou 0.0450. Estude as mudanças diárias de preço de GWH-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ESS Tech, Inc.?
O maior preço de ESS Tech, Inc. (GWH-WT) no último ano foi 0.1939. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0154 - 0.1939, e a comparação com 0.0420 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ESS Tech Inc Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ESS Tech, Inc.?
O menor preço de ESS Tech, Inc. (GWH-WT) no ano foi 0.0154. A comparação com o preço atual 0.0420 e 0.0154 - 0.1939 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GWH-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GWH-WT?
No passado ESS Tech Inc Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0420 e 5.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0420
- Open
- 0.0449
- Bid
- 0.0420
- Ask
- 0.0450
- Low
- 0.0420
- High
- 0.0449
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 10.53%
- Mudança de 6 meses
- -16.17%
- Mudança anual
- 5.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4