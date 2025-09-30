CotaçõesSeções
Moedas / GWH-WT
Voltar para Ações

GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant

0.0420 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GWH-WT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0420 e o mais alto foi 0.0449.

Veja a dinâmica do par de moedas ESS Tech Inc Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GWH-WT hoje?

Hoje ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) está avaliado em 0.0420. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.0420, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GWH-WT em tempo real.

As ações de ESS Tech Inc Warrant pagam dividendos?

Atualmente ESS Tech Inc Warrant está avaliado em 0.0420. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.00% e USD. Monitore os movimentos de GWH-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GWH-WT?

Você pode comprar ações de ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) pelo preço atual 0.0420. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0420 ou 0.0450, enquanto 14 e -6.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GWH-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GWH-WT?

Investir em ESS Tech Inc Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0154 - 0.1939 e o preço atual 0.0420. Muitos comparam 10.53% e -16.17% antes de enviar ordens em 0.0420 ou 0.0450. Estude as mudanças diárias de preço de GWH-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ESS Tech, Inc.?

O maior preço de ESS Tech, Inc. (GWH-WT) no último ano foi 0.1939. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0154 - 0.1939, e a comparação com 0.0420 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ESS Tech Inc Warrant no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ESS Tech, Inc.?

O menor preço de ESS Tech, Inc. (GWH-WT) no ano foi 0.0154. A comparação com o preço atual 0.0420 e 0.0154 - 0.1939 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GWH-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GWH-WT?

No passado ESS Tech Inc Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0420 e 5.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0420 0.0449
Faixa anual
0.0154 0.1939
Fechamento anterior
0.0420
Open
0.0449
Bid
0.0420
Ask
0.0450
Low
0.0420
High
0.0449
Volume
14
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
10.53%
Mudança de 6 meses
-16.17%
Mudança anual
5.00%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4