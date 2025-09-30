- 概要
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant
GWH-WTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0420の安値と0.0449の高値で取引されました。
ESS Tech Inc Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GWH-WT株の現在の価格は？
ESS Tech Inc Warrantの株価は本日0.0420です。0.00%内で取引され、前日の終値は0.0420、取引量は14に達しました。GWH-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ESS Tech Inc Warrantの株は配当を出しますか？
ESS Tech Inc Warrantの現在の価格は0.0420です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.00%やUSDにも注目します。GWH-WTの動きはライブチャートで確認できます。
GWH-WT株を買う方法は？
ESS Tech Inc Warrantの株は現在0.0420で購入可能です。注文は通常0.0420または0.0450付近で行われ、14や-6.46%が市場の動きを示します。GWH-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
GWH-WT株に投資する方法は？
ESS Tech Inc Warrantへの投資では、年間の値幅0.0154 - 0.1939と現在の0.0420を考慮します。注文は多くの場合0.0420や0.0450で行われる前に、10.53%や-16.17%と比較されます。GWH-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ESS Tech, Inc.の株の最高値は？
ESS Tech, Inc.の過去1年の最高値は0.1939でした。0.0154 - 0.1939内で株価は大きく変動し、0.0420と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ESS Tech Inc Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ESS Tech, Inc.の株の最低値は？
ESS Tech, Inc.(GWH-WT)の年間最安値は0.0154でした。現在の0.0420や0.0154 - 0.1939と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GWH-WTの動きはライブチャートで確認できます。
GWH-WTの株式分割はいつ行われましたか？
ESS Tech Inc Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0420、5.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0420
- 始値
- 0.0449
- 買値
- 0.0420
- 買値
- 0.0450
- 安値
- 0.0420
- 高値
- 0.0449
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 10.53%
- 6ヶ月の変化
- -16.17%
- 1年の変化
- 5.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4