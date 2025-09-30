KurseKategorien
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant

0.0420 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GWH-WT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0420 bis zu einem Hoch von 0.0449 gehandelt.

Verfolgen Sie die ESS Tech Inc Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GWH-WT heute?

Die Aktie von ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) notiert heute bei 0.0420. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0420 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von GWH-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GWH-WT Dividenden?

ESS Tech Inc Warrant wird derzeit mit 0.0420 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GWH-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich GWH-WT-Aktien?

Sie können Aktien von ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0420 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0420 oder 0.0450 platziert, während 14 und -6.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GWH-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GWH-WT-Aktien?

Bei einer Investition in ESS Tech Inc Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0154 - 0.1939 und der aktuelle Kurs 0.0420 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.53% und -16.17%, bevor sie Orders zu 0.0420 oder 0.0450 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GWH-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ESS Tech, Inc.?

Der höchste Kurs von ESS Tech, Inc. (GWH-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1939. Innerhalb von 0.0154 - 0.1939 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0420 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ESS Tech Inc Warrant mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ESS Tech, Inc.?

Der niedrigste Kurs von ESS Tech, Inc. (GWH-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0154. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0420 und der Spanne 0.0154 - 0.1939 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GWH-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GWH-WT statt?

ESS Tech Inc Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0420 und 5.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.0420 0.0449
Jahresspanne
0.0154 0.1939
Vorheriger Schlusskurs
0.0420
Eröffnung
0.0449
Bid
0.0420
Ask
0.0450
Tief
0.0420
Hoch
0.0449
Volumen
14
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
10.53%
6-Monatsänderung
-16.17%
Jahresänderung
5.00%
