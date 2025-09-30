- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant
Der Wechselkurs von GWH-WT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0420 bis zu einem Hoch von 0.0449 gehandelt.
Verfolgen Sie die ESS Tech Inc Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GWH-WT heute?
Die Aktie von ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) notiert heute bei 0.0420. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0420 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von GWH-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GWH-WT Dividenden?
ESS Tech Inc Warrant wird derzeit mit 0.0420 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GWH-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich GWH-WT-Aktien?
Sie können Aktien von ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0420 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0420 oder 0.0450 platziert, während 14 und -6.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GWH-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GWH-WT-Aktien?
Bei einer Investition in ESS Tech Inc Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0154 - 0.1939 und der aktuelle Kurs 0.0420 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 10.53% und -16.17%, bevor sie Orders zu 0.0420 oder 0.0450 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GWH-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ESS Tech, Inc.?
Der höchste Kurs von ESS Tech, Inc. (GWH-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1939. Innerhalb von 0.0154 - 0.1939 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0420 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ESS Tech Inc Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ESS Tech, Inc.?
Der niedrigste Kurs von ESS Tech, Inc. (GWH-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0154. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0420 und der Spanne 0.0154 - 0.1939 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GWH-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GWH-WT statt?
ESS Tech Inc Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0420 und 5.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0420
- Eröffnung
- 0.0449
- Bid
- 0.0420
- Ask
- 0.0450
- Tief
- 0.0420
- Hoch
- 0.0449
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 10.53%
- 6-Monatsänderung
- -16.17%
- Jahresänderung
- 5.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4