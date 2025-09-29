- Обзор рынка
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant
Курс GWH-WT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0420, а максимальная — 0.0449.
Следите за динамикой ESS Tech Inc Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GWH-WT сегодня?
ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0420. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0420, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GWH-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ESS Tech Inc Warrant?
ESS Tech Inc Warrant в настоящее время оценивается в 0.0420. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.00% и USD. Отслеживайте движения GWH-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции GWH-WT?
Вы можете купить акции ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) по текущей цене 0.0420. Ордера обычно размещаются около 0.0420 или 0.0450, тогда как 14 и -6.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GWH-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GWH-WT?
Инвестирование в ESS Tech Inc Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0154 - 0.1939 и текущей цены 0.0420. Многие сравнивают 10.53% и -16.17% перед размещением ордеров на 0.0420 или 0.0450. Изучайте ежедневные изменения цены GWH-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ESS Tech, Inc.?
Самая высокая цена ESS Tech, Inc. (GWH-WT) за последний год составила 0.1939. Акции заметно колебались в пределах 0.0154 - 0.1939, сравнение с 0.0420 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ESS Tech Inc Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ESS Tech, Inc.?
Самая низкая цена ESS Tech, Inc. (GWH-WT) за год составила 0.0154. Сравнение с текущими 0.0420 и 0.0154 - 0.1939 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GWH-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GWH-WT?
В прошлом ESS Tech Inc Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0420 и 5.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0420
- Open
- 0.0449
- Bid
- 0.0420
- Ask
- 0.0450
- Low
- 0.0420
- High
- 0.0449
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 10.53%
- 6-месячное изменение
- -16.17%
- Годовое изменение
- 5.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%