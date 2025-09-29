КотировкиРазделы
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant

0.0420 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GWH-WT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0420, а максимальная — 0.0449.

Следите за динамикой ESS Tech Inc Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GWH-WT сегодня?

ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0420. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0420, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GWH-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ESS Tech Inc Warrant?

ESS Tech Inc Warrant в настоящее время оценивается в 0.0420. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.00% и USD. Отслеживайте движения GWH-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции GWH-WT?

Вы можете купить акции ESS Tech Inc Warrant (GWH-WT) по текущей цене 0.0420. Ордера обычно размещаются около 0.0420 или 0.0450, тогда как 14 и -6.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GWH-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GWH-WT?

Инвестирование в ESS Tech Inc Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0154 - 0.1939 и текущей цены 0.0420. Многие сравнивают 10.53% и -16.17% перед размещением ордеров на 0.0420 или 0.0450. Изучайте ежедневные изменения цены GWH-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ESS Tech, Inc.?

Самая высокая цена ESS Tech, Inc. (GWH-WT) за последний год составила 0.1939. Акции заметно колебались в пределах 0.0154 - 0.1939, сравнение с 0.0420 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ESS Tech Inc Warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ESS Tech, Inc.?

Самая низкая цена ESS Tech, Inc. (GWH-WT) за год составила 0.0154. Сравнение с текущими 0.0420 и 0.0154 - 0.1939 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GWH-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GWH-WT?

В прошлом ESS Tech Inc Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0420 и 5.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0420 0.0449
Годовой диапазон
0.0154 0.1939
Предыдущее закрытие
0.0420
Open
0.0449
Bid
0.0420
Ask
0.0450
Low
0.0420
High
0.0449
Объем
14
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
10.53%
6-месячное изменение
-16.17%
Годовое изменение
5.00%
