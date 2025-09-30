- Aperçu
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant
Le taux de change de GWH-WT a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0420 et à un maximum de 0.0449.
Suivez la dynamique ESS Tech Inc Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GWH-WT aujourd'hui ?
L'action ESS Tech Inc Warrant est cotée à 0.0420 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 0.0420 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de GWH-WT présente ces mises à jour.
L'action ESS Tech Inc Warrant verse-t-elle des dividendes ?
ESS Tech Inc Warrant est actuellement valorisé à 0.0420. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GWH-WT.
Comment acheter des actions GWH-WT ?
Vous pouvez acheter des actions ESS Tech Inc Warrant au cours actuel de 0.0420. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0420 ou de 0.0450, le 14 et le -6.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GWH-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GWH-WT ?
Investir dans ESS Tech Inc Warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0154 - 0.1939 et le prix actuel 0.0420. Beaucoup comparent 10.53% et -16.17% avant de passer des ordres à 0.0420 ou 0.0450. Consultez le graphique du cours de GWH-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ESS Tech, Inc. ?
Le cours le plus élevé de ESS Tech, Inc. l'année dernière était 0.1939. Au cours de 0.0154 - 0.1939, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0420 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ESS Tech Inc Warrant sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ESS Tech, Inc. ?
Le cours le plus bas de ESS Tech, Inc. (GWH-WT) sur l'année a été 0.0154. Sa comparaison avec 0.0420 et 0.0154 - 0.1939 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GWH-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GWH-WT a-t-elle été divisée ?
ESS Tech Inc Warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0420 et 5.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0420
- Ouverture
- 0.0449
- Bid
- 0.0420
- Ask
- 0.0450
- Plus Bas
- 0.0420
- Plus Haut
- 0.0449
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 10.53%
- Changement à 6 Mois
- -16.17%
- Changement Annuel
- 5.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4