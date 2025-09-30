QuotazioniSezioni
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant

0.0420 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GWH-WT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0420 e ad un massimo di 0.0449.

Segui le dinamiche di ESS Tech Inc Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GWH-WT oggi?

Oggi le azioni ESS Tech Inc Warrant sono prezzate a 0.0420. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0420 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GWH-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ESS Tech Inc Warrant pagano dividendi?

ESS Tech Inc Warrant è attualmente valutato a 0.0420. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GWH-WT.

Come acquistare azioni GWH-WT?

Puoi acquistare azioni ESS Tech Inc Warrant al prezzo attuale di 0.0420. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0420 o 0.0450, mentre 14 e -6.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GWH-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GWH-WT?

Investire in ESS Tech Inc Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0154 - 0.1939 e il prezzo attuale 0.0420. Molti confrontano 10.53% e -16.17% prima di effettuare ordini su 0.0420 o 0.0450. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GWH-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ESS Tech, Inc.?

Il prezzo massimo di ESS Tech, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1939. All'interno di 0.0154 - 0.1939, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0420 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ESS Tech Inc Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ESS Tech, Inc.?

Il prezzo più basso di ESS Tech, Inc. (GWH-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0154. Confrontandolo con gli attuali 0.0420 e 0.0154 - 0.1939 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GWH-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GWH-WT?

ESS Tech Inc Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0420 e 5.00%.

Intervallo Giornaliero
0.0420 0.0449
Intervallo Annuale
0.0154 0.1939
Chiusura Precedente
0.0420
Apertura
0.0449
Bid
0.0420
Ask
0.0450
Minimo
0.0420
Massimo
0.0449
Volume
14
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
10.53%
Variazione Semestrale
-16.17%
Variazione Annuale
5.00%
