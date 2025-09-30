- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant
Il tasso di cambio GWH-WT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0420 e ad un massimo di 0.0449.
Segui le dinamiche di ESS Tech Inc Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GWH-WT oggi?
Oggi le azioni ESS Tech Inc Warrant sono prezzate a 0.0420. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0420 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GWH-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ESS Tech Inc Warrant pagano dividendi?
ESS Tech Inc Warrant è attualmente valutato a 0.0420. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GWH-WT.
Come acquistare azioni GWH-WT?
Puoi acquistare azioni ESS Tech Inc Warrant al prezzo attuale di 0.0420. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0420 o 0.0450, mentre 14 e -6.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GWH-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GWH-WT?
Investire in ESS Tech Inc Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0154 - 0.1939 e il prezzo attuale 0.0420. Molti confrontano 10.53% e -16.17% prima di effettuare ordini su 0.0420 o 0.0450. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GWH-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ESS Tech, Inc.?
Il prezzo massimo di ESS Tech, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1939. All'interno di 0.0154 - 0.1939, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0420 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ESS Tech Inc Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ESS Tech, Inc.?
Il prezzo più basso di ESS Tech, Inc. (GWH-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0154. Confrontandolo con gli attuali 0.0420 e 0.0154 - 0.1939 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GWH-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GWH-WT?
ESS Tech Inc Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0420 e 5.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.0420
- Apertura
- 0.0449
- Bid
- 0.0420
- Ask
- 0.0450
- Minimo
- 0.0420
- Massimo
- 0.0449
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 10.53%
- Variazione Semestrale
- -16.17%
- Variazione Annuale
- 5.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4