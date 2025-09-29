报价部分
货币 / GWH-WT
GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant

0.0420 USD 0.0000 (0.00%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GWH-WT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.0420和高点0.0449进行交易。

关注ESS Tech Inc Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GWH-WT股票今天的价格是多少？

ESS Tech Inc Warrant股票今天的定价为0.0420。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.0420，交易量达到14。GWH-WT的实时价格图表显示了这些更新。

ESS Tech Inc Warrant股票是否支付股息？

ESS Tech Inc Warrant目前的价值为0.0420。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.00%和USD。实时查看图表以跟踪GWH-WT走势。

如何购买GWH-WT股票？

您可以以0.0420的当前价格购买ESS Tech Inc Warrant股票。订单通常设置在0.0420或0.0450附近，而14和-6.46%显示市场活动。立即关注GWH-WT的实时图表更新。

如何投资GWH-WT股票？

投资ESS Tech Inc Warrant需要考虑年度范围0.0154 - 0.1939和当前价格0.0420。许多人在以0.0420或0.0450下订单之前，会比较10.53%和。实时查看GWH-WT价格图表，了解每日变化。

ESS Tech, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ESS Tech, Inc.的最高价格是0.1939。在0.0154 - 0.1939内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ESS Tech Inc Warrant的绩效。

ESS Tech, Inc.股票的最低价格是多少？

ESS Tech, Inc.（GWH-WT）的最低价格为0.0154。将其与当前的0.0420和0.0154 - 0.1939进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GWH-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GWH-WT股票是什么时候拆分的？

ESS Tech Inc Warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0420和5.00%中可见。

日范围
0.0420 0.0449
年范围
0.0154 0.1939
前一天收盘价
0.0420
开盘价
0.0449
卖价
0.0420
买价
0.0450
最低价
0.0420
最高价
0.0449
交易量
14
日变化
0.00%
月变化
10.53%
6个月变化
-16.17%
年变化
5.00%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值