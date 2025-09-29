GWH-WT: ESS Tech Inc Warrant
今日GWH-WT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.0420和高点0.0449进行交易。
关注ESS Tech Inc Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GWH-WT股票今天的价格是多少？
ESS Tech Inc Warrant股票今天的定价为0.0420。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.0420，交易量达到14。GWH-WT的实时价格图表显示了这些更新。
ESS Tech Inc Warrant股票是否支付股息？
ESS Tech Inc Warrant目前的价值为0.0420。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.00%和USD。实时查看图表以跟踪GWH-WT走势。
如何购买GWH-WT股票？
您可以以0.0420的当前价格购买ESS Tech Inc Warrant股票。订单通常设置在0.0420或0.0450附近，而14和-6.46%显示市场活动。立即关注GWH-WT的实时图表更新。
如何投资GWH-WT股票？
投资ESS Tech Inc Warrant需要考虑年度范围0.0154 - 0.1939和当前价格0.0420。许多人在以0.0420或0.0450下订单之前，会比较10.53%和。实时查看GWH-WT价格图表，了解每日变化。
ESS Tech, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ESS Tech, Inc.的最高价格是0.1939。在0.0154 - 0.1939内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ESS Tech Inc Warrant的绩效。
ESS Tech, Inc.股票的最低价格是多少？
ESS Tech, Inc.（GWH-WT）的最低价格为0.0154。将其与当前的0.0420和0.0154 - 0.1939进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GWH-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GWH-WT股票是什么时候拆分的？
ESS Tech Inc Warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0420和5.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0420
- 开盘价
- 0.0449
- 卖价
- 0.0420
- 买价
- 0.0450
- 最低价
- 0.0420
- 最高价
- 0.0449
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 10.53%
- 6个月变化
- -16.17%
- 年变化
- 5.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值