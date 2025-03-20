Moedas / GHRS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GHRS: GH Research PLC
12.79 USD 0.29 (2.32%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GHRS para hoje mudou para 2.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.52 e o mais alto foi 13.30.
Veja a dinâmica do par de moedas GH Research PLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GHRS Notícias
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on GH Research stock
- GH Research stock rating reiterated at Buy by Stifel amid FDA discussions
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/28/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- JMP reiterates Market Outperform rating on GH Research stock at $39 target
- GH Research reports progress on FDA engagement for GH001 IND
- Wall Street Analysts Believe GH Research (GHRS) Could Rally 107.25%: Here's is How to Trade
- GH Research stock awaits FDA response on clinical hold, says Canaccord
- Atai: Critical Study Win Sets Up Double Approval Shot For Psychedelics In TRD
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- JMP reiterates GH Research stock rating on competitor’s positive results
- GH Research submits response to FDA clinical hold for depression drug
- GH Research announces annual general meeting for July 31
- cantor fitzgerald maintains overweight rating on gh research stock
- GH Research Announces Acceptance of Pharmaceutical Pipeline Presentation and Late-Breaking Posters at the American Society of Clinical Psychopharmacology 2025 Annual Meeting
- JOYY, Akebia Therapeutics, Microchip Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Enerflex (NYSE:EFXT)
Faixa diária
12.52 13.30
Faixa anual
6.02 20.50
- Fechamento anterior
- 12.50
- Open
- 12.52
- Bid
- 12.79
- Ask
- 13.09
- Low
- 12.52
- High
- 13.30
- Volume
- 76
- Mudança diária
- 2.32%
- Mudança mensal
- -3.76%
- Mudança de 6 meses
- 19.20%
- Mudança anual
- 89.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh