货币 / GHRS
GHRS: GH Research PLC
12.83 USD 0.20 (1.58%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GHRS汇率已更改1.58%。当日，交易品种以低点12.56和高点12.89进行交易。
关注GH Research PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GHRS新闻
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on GH Research stock
- GH Research stock rating reiterated at Buy by Stifel amid FDA discussions
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/28/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- JMP reiterates Market Outperform rating on GH Research stock at $39 target
- GH Research reports progress on FDA engagement for GH001 IND
- Wall Street Analysts Believe GH Research (GHRS) Could Rally 107.25%: Here's is How to Trade
- GH Research stock awaits FDA response on clinical hold, says Canaccord
- Atai: Critical Study Win Sets Up Double Approval Shot For Psychedelics In TRD
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- JMP reiterates GH Research stock rating on competitor’s positive results
- GH Research submits response to FDA clinical hold for depression drug
- GH Research announces annual general meeting for July 31
- cantor fitzgerald maintains overweight rating on gh research stock
- GH Research Announces Acceptance of Pharmaceutical Pipeline Presentation and Late-Breaking Posters at the American Society of Clinical Psychopharmacology 2025 Annual Meeting
- JOYY, Akebia Therapeutics, Microchip Technology And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA), Enerflex (NYSE:EFXT)
日范围
12.56 12.89
年范围
6.02 20.50
- 前一天收盘价
- 12.63
- 开盘价
- 12.69
- 卖价
- 12.83
- 买价
- 13.13
- 最低价
- 12.56
- 最高价
- 12.89
- 交易量
- 94
- 日变化
- 1.58%
- 月变化
- -3.46%
- 6个月变化
- 19.57%
- 年变化
- 90.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值