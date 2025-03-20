Валюты / GHRS
GHRS: GH Research PLC
12.63 USD 0.48 (3.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GHRS за сегодня изменился на -3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.59, а максимальная — 13.37.
Следите за динамикой GH Research PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.59 13.37
Годовой диапазон
6.02 20.50
- Предыдущее закрытие
- 13.11
- Open
- 13.10
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- Low
- 12.59
- High
- 13.37
- Объем
- 615
- Дневное изменение
- -3.66%
- Месячное изменение
- -4.97%
- 6-месячное изменение
- 17.71%
- Годовое изменение
- 87.11%
