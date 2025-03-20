КотировкиРазделы
Валюты / GHRS
Назад в Рынок акций США

GHRS: GH Research PLC

12.63 USD 0.48 (3.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GHRS за сегодня изменился на -3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.59, а максимальная — 13.37.

Следите за динамикой GH Research PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GHRS

Дневной диапазон
12.59 13.37
Годовой диапазон
6.02 20.50
Предыдущее закрытие
13.11
Open
13.10
Bid
12.63
Ask
12.93
Low
12.59
High
13.37
Объем
615
Дневное изменение
-3.66%
Месячное изменение
-4.97%
6-месячное изменение
17.71%
Годовое изменение
87.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.