GHRS: GH Research PLC
13.22 USD 0.72 (5.76%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GHRSの今日の為替レートは、5.76%変化しました。日中、通貨は1あたり12.52の安値と13.35の高値で取引されました。
GH Research PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.52 13.35
1年のレンジ
6.02 20.50
- 以前の終値
- 12.50
- 始値
- 12.52
- 買値
- 13.22
- 買値
- 13.52
- 安値
- 12.52
- 高値
- 13.35
- 出来高
- 291
- 1日の変化
- 5.76%
- 1ヶ月の変化
- -0.53%
- 6ヶ月の変化
- 23.21%
- 1年の変化
- 95.85%
