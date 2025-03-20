Währungen / GHRS
GHRS: GH Research PLC
13.21 USD 0.01 (0.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GHRS hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.09 bis zu einem Hoch von 13.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die GH Research PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.09 13.29
Jahresspanne
6.02 20.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.22
- Eröffnung
- 13.28
- Bid
- 13.21
- Ask
- 13.51
- Tief
- 13.09
- Hoch
- 13.29
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- -0.60%
- 6-Monatsänderung
- 23.11%
- Jahresänderung
- 95.70%
