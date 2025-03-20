KurseKategorien
GHRS: GH Research PLC

13.21 USD 0.01 (0.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GHRS hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.09 bis zu einem Hoch von 13.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die GH Research PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
13.09 13.29
Jahresspanne
6.02 20.50
Vorheriger Schlusskurs
13.22
Eröffnung
13.28
Bid
13.21
Ask
13.51
Tief
13.09
Hoch
13.29
Volumen
17
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
-0.60%
6-Monatsänderung
23.11%
Jahresänderung
95.70%
