EU: enCore Energy Corp
2.58 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EU para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.49 e o mais alto foi 2.62.
Veja a dinâmica do par de moedas enCore Energy Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EU Notícias
- enCore Energy appoints Kevin Kremke as new CFO
- enCore Energy completes $115 million convertible notes offering
Faixa diária
2.49 2.62
Faixa anual
1.01 4.45
- Fechamento anterior
- 2.58
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Low
- 2.49
- High
- 2.62
- Volume
- 2.346 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 11.69%
- Mudança de 6 meses
- 89.71%
- Mudança anual
- -35.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh