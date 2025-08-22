Divisas / EU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EU: enCore Energy Corp
2.58 USD 0.07 (2.79%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EU de hoy ha cambiado un 2.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.50, mientras que el máximo ha alcanzado 2.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas enCore Energy Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EU News
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed week begins
- Did Britain Win the Trade War? Why It’s Tough to Declare a Victor.
- France’s Debt Rating Cut on Fears of Political Instability
- enCore Energy appoints Kevin Kremke as new CFO
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Russia Steps Up Disinformation Efforts as Trump Abandons Resistance
- Google Is Fined $3.5 Billion for Breaking Europe’s Antitrust Laws
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Trump Administration Drops Biden Plan for Flight Delay Compensation
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- How Fining Elon Musk’s X Could Threaten the U.S.-E.U. Trade Deal
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Euro zone lending growth edges up to new 2-year high
- Europe Is Spending Big on Defense. Will That Help Its Ailing Economy?
- Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India
- As Trump Ramps Up Pressure on Digital Rules, Can Europe Resist?
- German business sentiment rises to highest level in more than a year
- ECB rate cut talk may resume after September pause, sources say
- Where U.S. Medicines Are Made and How Trump’s Tariffs Could Affect Them
- enCore Energy completes $115 million convertible notes offering
Rango diario
2.50 2.64
Rango anual
1.01 4.45
- Cierres anteriores
- 2.51
- Open
- 2.54
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Low
- 2.50
- High
- 2.64
- Volumen
- 4.480 K
- Cambio diario
- 2.79%
- Cambio mensual
- 11.69%
- Cambio a 6 meses
- 89.71%
- Cambio anual
- -35.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B