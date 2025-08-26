KurseKategorien
EU: enCore Energy Corp

2.80 USD 0.19 (7.28%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EU hat sich für heute um 7.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.60 bis zu einem Hoch von 2.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die enCore Energy Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.60 2.82
Jahresspanne
1.01 4.45
Vorheriger Schlusskurs
2.61
Eröffnung
2.60
Bid
2.80
Ask
3.10
Tief
2.60
Hoch
2.82
Volumen
2.160 K
Tagesänderung
7.28%
Monatsänderung
21.21%
6-Monatsänderung
105.88%
Jahresänderung
-30.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K