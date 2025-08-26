Währungen / EU
EU: enCore Energy Corp
2.80 USD 0.19 (7.28%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EU hat sich für heute um 7.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.60 bis zu einem Hoch von 2.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die enCore Energy Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.60 2.82
Jahresspanne
1.01 4.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.61
- Eröffnung
- 2.60
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Tief
- 2.60
- Hoch
- 2.82
- Volumen
- 2.160 K
- Tagesänderung
- 7.28%
- Monatsänderung
- 21.21%
- 6-Monatsänderung
- 105.88%
- Jahresänderung
- -30.00%
