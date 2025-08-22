Валюты / EU
EU: enCore Energy Corp
2.51 USD 0.01 (0.40%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EU за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.47, а максимальная — 2.59.
Курс EU за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.47, а максимальная — 2.59.
Новости EU
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed week begins
- Did Britain Win the Trade War? Why It’s Tough to Declare a Victor.
- France’s Debt Rating Cut on Fears of Political Instability
- enCore Energy appoints Kevin Kremke as new CFO
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Russia Steps Up Disinformation Efforts as Trump Abandons Resistance
- Google Is Fined $3.5 Billion for Breaking Europe’s Antitrust Laws
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Trump Administration Drops Biden Plan for Flight Delay Compensation
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- How Fining Elon Musk’s X Could Threaten the U.S.-E.U. Trade Deal
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
- Euro zone lending growth edges up to new 2-year high
- Europe Is Spending Big on Defense. Will That Help Its Ailing Economy?
- Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India
- As Trump Ramps Up Pressure on Digital Rules, Can Europe Resist?
- German business sentiment rises to highest level in more than a year
- ECB rate cut talk may resume after September pause, sources say
- Where U.S. Medicines Are Made and How Trump’s Tariffs Could Affect Them
- enCore Energy completes $115 million convertible notes offering
- EU Eyes Ethereum Or Solana For Accelerated Digital Euro Rollout: Report
Дневной диапазон
2.47 2.59
Годовой диапазон
1.01 4.45
- Предыдущее закрытие
- 2.52
- Open
- 2.55
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.47
- High
- 2.59
- Объем
- 3.039 K
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 8.66%
- 6-месячное изменение
- 84.56%
- Годовое изменение
- -37.25%
