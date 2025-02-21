- Visão do mercado
CVRD: Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF
A taxa do CVRD para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.58 e o mais alto foi 18.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CVRD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CVRD hoje?
Hoje Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF (CVRD) está avaliado em 18.58. O instrumento é negociado dentro de 0.32%, o fechamento de ontem foi 18.52, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CVRD em tempo real.
As ações de Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF pagam dividendos?
Atualmente Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF está avaliado em 18.58. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.62% e USD. Monitore os movimentos de CVRD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CVRD?
Você pode comprar ações de Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF (CVRD) pelo preço atual 18.58. Ordens geralmente são executadas perto de 18.58 ou 18.88, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CVRD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CVRD?
Investir em Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF envolve considerar a faixa anual 15.81 - 19.81 e o preço atual 18.58. Muitos comparam -1.75% e 17.52% antes de enviar ordens em 18.58 ou 18.88. Estude as mudanças diárias de preço de CVRD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Madison Covered Call ETF?
O maior preço de Madison Covered Call ETF (CVRD) no último ano foi 19.81. As ações oscilaram bastante dentro de 15.81 - 19.81, e a comparação com 18.52 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Madison Covered Call ETF?
O menor preço de Madison Covered Call ETF (CVRD) no ano foi 15.81. A comparação com o preço atual 18.58 e 15.81 - 19.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CVRD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CVRD?
No passado Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.52 e -4.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.52
- Open
- 18.58
- Bid
- 18.58
- Ask
- 18.88
- Low
- 18.58
- High
- 18.58
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- -1.75%
- Mudança de 6 meses
- 17.52%
- Mudança anual
- -4.62%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8