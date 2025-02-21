- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CVRD: Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF
Der Wechselkurs von CVRD hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.49 bis zu einem Hoch von 18.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVRD News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CVRD heute?
Die Aktie von Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF (CVRD) notiert heute bei 18.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.52 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von CVRD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CVRD Dividenden?
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF wird derzeit mit 18.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CVRD zu verfolgen.
Wie kaufe ich CVRD-Aktien?
Sie können Aktien von Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF (CVRD) zum aktuellen Kurs von 18.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.49 oder 18.79 platziert, während 7 und -0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CVRD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CVRD-Aktien?
Bei einer Investition in Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF müssen die jährliche Spanne 15.81 - 19.81 und der aktuelle Kurs 18.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.22% und 16.95%, bevor sie Orders zu 18.49 oder 18.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CVRD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Madison Covered Call ETF?
Der höchste Kurs von Madison Covered Call ETF (CVRD) im vergangenen Jahr lag bei 19.81. Innerhalb von 15.81 - 19.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Madison Covered Call ETF?
Der niedrigste Kurs von Madison Covered Call ETF (CVRD) im Laufe des Jahres betrug 15.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.49 und der Spanne 15.81 - 19.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CVRD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CVRD statt?
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.52 und -5.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.52
- Eröffnung
- 18.58
- Bid
- 18.49
- Ask
- 18.79
- Tief
- 18.49
- Hoch
- 18.58
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- -2.22%
- 6-Monatsänderung
- 16.95%
- Jahresänderung
- -5.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8