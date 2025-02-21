Курс CVRD за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.52, а максимальная — 18.52.

Следите за динамикой Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.