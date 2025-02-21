- Обзор рынка
CVRD: Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF
Курс CVRD за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.52, а максимальная — 18.52.
Следите за динамикой Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CVRD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CVRD сегодня?
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF (CVRD) сегодня оценивается на уровне 18.52. Инструмент торгуется в пределах -0.86%, вчерашнее закрытие составило 18.68, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CVRD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF?
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 18.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.93% и USD. Отслеживайте движения CVRD на графике в реальном времени.
Как купить акции CVRD?
Вы можете купить акции Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF (CVRD) по текущей цене 18.52. Ордера обычно размещаются около 18.52 или 18.82, тогда как 19 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CVRD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CVRD?
Инвестирование в Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 15.81 - 19.81 и текущей цены 18.52. Многие сравнивают -2.06% и 17.14% перед размещением ордеров на 18.52 или 18.82. Изучайте ежедневные изменения цены CVRD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Madison Covered Call ETF?
Самая высокая цена Madison Covered Call ETF (CVRD) за последний год составила 19.81. Акции заметно колебались в пределах 15.81 - 19.81, сравнение с 18.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Madison Covered Call ETF?
Самая низкая цена Madison Covered Call ETF (CVRD) за год составила 15.81. Сравнение с текущими 18.52 и 15.81 - 19.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CVRD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CVRD?
В прошлом Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.68 и -4.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.68
- Open
- 18.52
- Bid
- 18.52
- Ask
- 18.82
- Low
- 18.52
- High
- 18.52
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- -2.06%
- 6-месячное изменение
- 17.14%
- Годовое изменение
- -4.93%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8