CVRD: Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF
Le taux de change de CVRD a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.52 et à un maximum de 18.52.
Suivez la dynamique Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CVRD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CVRD aujourd'hui ?
L'action Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF est cotée à 18.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.86%, a clôturé hier à 18.68 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de CVRD présente ces mises à jour.
L'action Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF verse-t-elle des dividendes ?
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF est actuellement valorisé à 18.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CVRD.
Comment acheter des actions CVRD ?
Vous pouvez acheter des actions Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF au cours actuel de 18.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.52 ou de 18.82, le 19 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CVRD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CVRD ?
Investir dans Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.81 - 19.81 et le prix actuel 18.52. Beaucoup comparent -2.06% et 17.14% avant de passer des ordres à 18.52 ou 18.82. Consultez le graphique du cours de CVRD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Madison Covered Call ETF ?
Le cours le plus élevé de Madison Covered Call ETF l'année dernière était 19.81. Au cours de 15.81 - 19.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Madison Covered Call ETF ?
Le cours le plus bas de Madison Covered Call ETF (CVRD) sur l'année a été 15.81. Sa comparaison avec 18.52 et 15.81 - 19.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CVRD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CVRD a-t-elle été divisée ?
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.68 et -4.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.68
- Ouverture
- 18.52
- Bid
- 18.52
- Ask
- 18.82
- Plus Bas
- 18.52
- Plus Haut
- 18.52
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- -0.86%
- Changement Mensuel
- -2.06%
- Changement à 6 Mois
- 17.14%
- Changement Annuel
- -4.93%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8