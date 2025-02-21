CotationsSections
Devises / CVRD
Retour à Actions

CVRD: Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF

18.52 USD 0.16 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CVRD a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.52 et à un maximum de 18.52.

Suivez la dynamique Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVRD Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CVRD aujourd'hui ?

L'action Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF est cotée à 18.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.86%, a clôturé hier à 18.68 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de CVRD présente ces mises à jour.

L'action Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF verse-t-elle des dividendes ?

Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF est actuellement valorisé à 18.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CVRD.

Comment acheter des actions CVRD ?

Vous pouvez acheter des actions Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF au cours actuel de 18.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.52 ou de 18.82, le 19 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CVRD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CVRD ?

Investir dans Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.81 - 19.81 et le prix actuel 18.52. Beaucoup comparent -2.06% et 17.14% avant de passer des ordres à 18.52 ou 18.82. Consultez le graphique du cours de CVRD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Madison Covered Call ETF ?

Le cours le plus élevé de Madison Covered Call ETF l'année dernière était 19.81. Au cours de 15.81 - 19.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Madison Covered Call ETF ?

Le cours le plus bas de Madison Covered Call ETF (CVRD) sur l'année a été 15.81. Sa comparaison avec 18.52 et 15.81 - 19.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CVRD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CVRD a-t-elle été divisée ?

Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.68 et -4.93% après les opérations sur titres.

Range quotidien
18.52 18.52
Range Annuel
15.81 19.81
Clôture Précédente
18.68
Ouverture
18.52
Bid
18.52
Ask
18.82
Plus Bas
18.52
Plus Haut
18.52
Volume
19
Changement quotidien
-0.86%
Changement Mensuel
-2.06%
Changement à 6 Mois
17.14%
Changement Annuel
-4.93%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8