- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CVRD: Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF
CVRDの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり18.58の安値と18.58の高値で取引されました。
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVRD News
よくあるご質問
CVRD株の現在の価格は？
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETFの株価は本日18.58です。0.32%内で取引され、前日の終値は18.52、取引量は1に達しました。CVRDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETFの株は配当を出しますか？
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETFの現在の価格は18.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.62%やUSDにも注目します。CVRDの動きはライブチャートで確認できます。
CVRD株を買う方法は？
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETFの株は現在18.58で購入可能です。注文は通常18.58または18.88付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CVRDの最新情報はライブチャートで確認できます。
CVRD株に投資する方法は？
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETFへの投資では、年間の値幅15.81 - 19.81と現在の18.58を考慮します。注文は多くの場合18.58や18.88で行われる前に、-1.75%や17.52%と比較されます。CVRDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Madison Covered Call ETFの株の最高値は？
Madison Covered Call ETFの過去1年の最高値は19.81でした。15.81 - 19.81内で株価は大きく変動し、18.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Madison Covered Call ETFの株の最低値は？
Madison Covered Call ETF(CVRD)の年間最安値は15.81でした。現在の18.58や15.81 - 19.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CVRDの動きはライブチャートで確認できます。
CVRDの株式分割はいつ行われましたか？
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.52、-4.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.52
- 始値
- 18.58
- 買値
- 18.58
- 買値
- 18.88
- 安値
- 18.58
- 高値
- 18.58
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- -1.75%
- 6ヶ月の変化
- 17.52%
- 1年の変化
- -4.62%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8