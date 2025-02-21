报价部分
CVRD: Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF

18.58 USD 0.06 (0.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CVRD汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点18.58和高点18.58进行交易。

关注Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CVRD新闻

常见问题解答

CVRD股票今天的价格是多少？

Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF股票今天的定价为18.58。它在0.32%范围内交易，昨天的收盘价为18.52，交易量达到1。CVRD的实时价格图表显示了这些更新。

Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF股票是否支付股息？

Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF目前的价值为18.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.62%和USD。实时查看图表以跟踪CVRD走势。

如何购买CVRD股票？

您可以以18.58的当前价格购买Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF股票。订单通常设置在18.58或18.88附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CVRD的实时图表更新。

如何投资CVRD股票？

投资Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF需要考虑年度范围15.81 - 19.81和当前价格18.58。许多人在以18.58或18.88下订单之前，会比较-1.75%和。实时查看CVRD价格图表，了解每日变化。

Madison Covered Call ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Madison Covered Call ETF的最高价格是19.81。在15.81 - 19.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF的绩效。

Madison Covered Call ETF股票的最低价格是多少？

Madison Covered Call ETF（CVRD）的最低价格为15.81。将其与当前的18.58和15.81 - 19.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CVRD股票是什么时候拆分的？

Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.52和-4.62%中可见。

日范围
18.58 18.58
年范围
15.81 19.81
前一天收盘价
18.52
开盘价
18.58
卖价
18.58
买价
18.88
最低价
18.58
最高价
18.58
交易量
1
日变化
0.32%
月变化
-1.75%
6个月变化
17.52%
年变化
-4.62%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8