CVRD: Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF
今日CVRD汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点18.58和高点18.58进行交易。
关注Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CVRD新闻
常见问题解答
CVRD股票今天的价格是多少？
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF股票今天的定价为18.58。它在0.32%范围内交易，昨天的收盘价为18.52，交易量达到1。CVRD的实时价格图表显示了这些更新。
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF股票是否支付股息？
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF目前的价值为18.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.62%和USD。实时查看图表以跟踪CVRD走势。
如何购买CVRD股票？
您可以以18.58的当前价格购买Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF股票。订单通常设置在18.58或18.88附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CVRD的实时图表更新。
如何投资CVRD股票？
投资Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF需要考虑年度范围15.81 - 19.81和当前价格18.58。许多人在以18.58或18.88下订单之前，会比较-1.75%和。实时查看CVRD价格图表，了解每日变化。
Madison Covered Call ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Madison Covered Call ETF的最高价格是19.81。在15.81 - 19.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF的绩效。
Madison Covered Call ETF股票的最低价格是多少？
Madison Covered Call ETF（CVRD）的最低价格为15.81。将其与当前的18.58和15.81 - 19.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CVRD股票是什么时候拆分的？
Madison ETFs Trust Madison Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.52和-4.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.52
- 开盘价
- 18.58
- 卖价
- 18.58
- 买价
- 18.88
- 最低价
- 18.58
- 最高价
- 18.58
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- -1.75%
- 6个月变化
- 17.52%
- 年变化
- -4.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8