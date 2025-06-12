Moedas / CVAC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CVAC: CureVac N.V
5.35 USD 0.01 (0.19%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVAC para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.35 e o mais alto foi 5.37.
Veja a dinâmica do par de moedas CureVac N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVAC Notícias
- CureVac NV earnings missed by €0.21, revenue fell short of estimates
- Oncobiologics, Inc. (OTLK) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kamada (KMDA) Q2 Earnings Top Estimates
- Coya Therapeutics, Inc. (COYA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dianthus Therapeutics, Inc. (DNTH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BioNTech Narrows Losses, Q2 Revenue Doubles As Vaccine Collaboration Drives Growth - BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- BioNTech’s Q2 revenues double on higher COVID vaccine sales
- Deutsche Bank bearish on European pharma stocks into Q2 amid political headwinds
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- CureVac stock downgraded to neutral by UBS after BioNTech acquisition
- CureVac shareholders approve management changes and auditor
- M&A Watch: A String Of Hot IPOs Could Spark Second-Half Dealmaking
- This Sherwin-Williams Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Friday - CureVac (NASDAQ:CVAC), Dayforce (NYSE:DAY)
- Jefferies cuts CureVac stock rating to hold on BioNTech acquisition
- BioNTech's Acquisition Of CureVac Brings Complementary Method To Target Cancer (BNTX)
- Oracle, GameStop Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Moves Higher; Oracle Shares Jump After Upbeat Q4 Results - CureVac (NASDAQ:CVAC), Helius Medical Tech (NASDAQ:HSDT)
- M&A News: BioNTech (BNTX) Acquires CureVac in $1.25 Billion Deal - TipRanks.com
- BioNTech Expands mRNA Cancer Portfolio With CureVac $1.25 Billion All-Stock Deal - CureVac (NASDAQ:CVAC), Novavax (NASDAQ:NVAX)
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
- Oracle and GameStop Headline Market Cap Stock Movers on Thursday
- BioNTech takes over CureVac in $1.25 billion all-stock deal among COVID rivals
Faixa diária
5.35 5.37
Faixa anual
2.37 5.72
- Fechamento anterior
- 5.36
- Open
- 5.37
- Bid
- 5.35
- Ask
- 5.65
- Low
- 5.35
- High
- 5.37
- Volume
- 84
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 93.14%
- Mudança anual
- 81.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh