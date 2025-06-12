Valute / CVAC
CVAC: CureVac N.V
5.35 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVAC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.35 e ad un massimo di 5.37.
Segui le dinamiche di CureVac N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CVAC News
- CureVac NV earnings missed by €0.21, revenue fell short of estimates
- CureVac stock downgraded to neutral by UBS after BioNTech acquisition
- M&A News: BioNTech (BNTX) Acquires CureVac in $1.25 Billion Deal - TipRanks.com
- BioNTech Expands mRNA Cancer Portfolio With CureVac $1.25 Billion All-Stock Deal - CureVac (NASDAQ:CVAC), Novavax (NASDAQ:NVAX)
- BioNTech takes over CureVac in $1.25 billion all-stock deal among COVID rivals
Intervallo Giornaliero
5.35 5.37
Intervallo Annuale
2.37 5.72
- Chiusura Precedente
- 5.35
- Apertura
- 5.37
- Bid
- 5.35
- Ask
- 5.65
- Minimo
- 5.35
- Massimo
- 5.37
- Volume
- 304
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 93.14%
- Variazione Annuale
- 81.36%
20 settembre, sabato