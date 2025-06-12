QuotazioniSezioni
Valute / CVAC
Tornare a Azioni

CVAC: CureVac N.V

5.35 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVAC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.35 e ad un massimo di 5.37.

Segui le dinamiche di CureVac N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVAC News

Intervallo Giornaliero
5.35 5.37
Intervallo Annuale
2.37 5.72
Chiusura Precedente
5.35
Apertura
5.37
Bid
5.35
Ask
5.65
Minimo
5.35
Massimo
5.37
Volume
304
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
93.14%
Variazione Annuale
81.36%
20 settembre, sabato