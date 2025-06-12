Dövizler / CVAC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CVAC: CureVac N.V
5.35 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CVAC fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.35 ve Yüksek fiyatı olarak 5.37 aralığında işlem gördü.
CureVac N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVAC haberleri
- CureVac NV earnings missed by €0.21, revenue fell short of estimates
- Oncobiologics, Inc. (OTLK) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kamada (KMDA) Q2 Earnings Top Estimates
- Coya Therapeutics, Inc. (COYA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dianthus Therapeutics, Inc. (DNTH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BioNTech Narrows Losses, Q2 Revenue Doubles As Vaccine Collaboration Drives Growth - BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- BioNTech’s Q2 revenues double on higher COVID vaccine sales
- Deutsche Bank bearish on European pharma stocks into Q2 amid political headwinds
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- CureVac stock downgraded to neutral by UBS after BioNTech acquisition
- CureVac shareholders approve management changes and auditor
- M&A Watch: A String Of Hot IPOs Could Spark Second-Half Dealmaking
- This Sherwin-Williams Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Friday - CureVac (NASDAQ:CVAC), Dayforce (NYSE:DAY)
- Jefferies cuts CureVac stock rating to hold on BioNTech acquisition
- BioNTech's Acquisition Of CureVac Brings Complementary Method To Target Cancer (BNTX)
- Oracle, GameStop Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Moves Higher; Oracle Shares Jump After Upbeat Q4 Results - CureVac (NASDAQ:CVAC), Helius Medical Tech (NASDAQ:HSDT)
- M&A News: BioNTech (BNTX) Acquires CureVac in $1.25 Billion Deal - TipRanks.com
- BioNTech Expands mRNA Cancer Portfolio With CureVac $1.25 Billion All-Stock Deal - CureVac (NASDAQ:CVAC), Novavax (NASDAQ:NVAX)
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
- Oracle and GameStop Headline Market Cap Stock Movers on Thursday
- BioNTech takes over CureVac in $1.25 billion all-stock deal among COVID rivals
Günlük aralık
5.35 5.37
Yıllık aralık
2.37 5.72
- Önceki kapanış
- 5.35
- Açılış
- 5.37
- Satış
- 5.35
- Alış
- 5.65
- Düşük
- 5.35
- Yüksek
- 5.37
- Hacim
- 304
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 93.14%
- Yıllık değişim
- 81.36%
21 Eylül, Pazar