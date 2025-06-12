Währungen / CVAC
CVAC: CureVac N.V
5.35 USD 0.01 (0.19%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVAC hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.35 bis zu einem Hoch von 5.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die CureVac N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVAC News
- CureVac NV earnings missed by €0.21, revenue fell short of estimates
- Oncobiologics, Inc. (OTLK) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kamada (KMDA) Q2 Earnings Top Estimates
- Coya Therapeutics, Inc. (COYA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dianthus Therapeutics, Inc. (DNTH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BioNTech Narrows Losses, Q2 Revenue Doubles As Vaccine Collaboration Drives Growth - BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- BioNTech’s Q2 revenues double on higher COVID vaccine sales
- Deutsche Bank bearish on European pharma stocks into Q2 amid political headwinds
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- CureVac stock downgraded to neutral by UBS after BioNTech acquisition
- CureVac shareholders approve management changes and auditor
- M&A Watch: A String Of Hot IPOs Could Spark Second-Half Dealmaking
- This Sherwin-Williams Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Friday - CureVac (NASDAQ:CVAC), Dayforce (NYSE:DAY)
- Jefferies cuts CureVac stock rating to hold on BioNTech acquisition
- BioNTech's Acquisition Of CureVac Brings Complementary Method To Target Cancer (BNTX)
- Oracle, GameStop Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Moves Higher; Oracle Shares Jump After Upbeat Q4 Results - CureVac (NASDAQ:CVAC), Helius Medical Tech (NASDAQ:HSDT)
- M&A News: BioNTech (BNTX) Acquires CureVac in $1.25 Billion Deal - TipRanks.com
- BioNTech Expands mRNA Cancer Portfolio With CureVac $1.25 Billion All-Stock Deal - CureVac (NASDAQ:CVAC), Novavax (NASDAQ:NVAX)
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
- Oracle and GameStop Headline Market Cap Stock Movers on Thursday
- BioNTech takes over CureVac in $1.25 billion all-stock deal among COVID rivals
Tagesspanne
5.35 5.37
Jahresspanne
2.37 5.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.36
- Eröffnung
- 5.37
- Bid
- 5.35
- Ask
- 5.65
- Tief
- 5.35
- Hoch
- 5.37
- Volumen
- 275
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 93.14%
- Jahresänderung
- 81.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K