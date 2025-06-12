Валюты / CVAC
CVAC: CureVac N.V
5.35 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVAC за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.35, а максимальная — 5.38.
Следите за динамикой CureVac N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CVAC
- CureVac NV earnings missed by €0.21, revenue fell short of estimates
- Oncobiologics, Inc. (OTLK) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kamada (KMDA) Q2 Earnings Top Estimates
- Coya Therapeutics, Inc. (COYA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Dianthus Therapeutics, Inc. (DNTH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BioNTech Narrows Losses, Q2 Revenue Doubles As Vaccine Collaboration Drives Growth - BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- BioNTech’s Q2 revenues double on higher COVID vaccine sales
- Deutsche Bank bearish on European pharma stocks into Q2 amid political headwinds
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- CureVac stock downgraded to neutral by UBS after BioNTech acquisition
- CureVac shareholders approve management changes and auditor
- M&A Watch: A String Of Hot IPOs Could Spark Second-Half Dealmaking
- This Sherwin-Williams Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Friday - CureVac (NASDAQ:CVAC), Dayforce (NYSE:DAY)
- Jefferies cuts CureVac stock rating to hold on BioNTech acquisition
- BioNTech's Acquisition Of CureVac Brings Complementary Method To Target Cancer (BNTX)
- Oracle, GameStop Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Nasdaq Moves Higher; Oracle Shares Jump After Upbeat Q4 Results - CureVac (NASDAQ:CVAC), Helius Medical Tech (NASDAQ:HSDT)
- M&A News: BioNTech (BNTX) Acquires CureVac in $1.25 Billion Deal - TipRanks.com
- BioNTech Expands mRNA Cancer Portfolio With CureVac $1.25 Billion All-Stock Deal - CureVac (NASDAQ:CVAC), Novavax (NASDAQ:NVAX)
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
- Oracle and GameStop Headline Market Cap Stock Movers on Thursday
- BioNTech takes over CureVac in $1.25 billion all-stock deal among COVID rivals
Дневной диапазон
5.35 5.38
Годовой диапазон
2.37 5.72
- Предыдущее закрытие
- 5.36
- Open
- 5.38
- Bid
- 5.35
- Ask
- 5.65
- Low
- 5.35
- High
- 5.38
- Объем
- 287
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 93.14%
- Годовое изменение
- 81.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.