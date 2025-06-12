货币 / CVAC
CVAC: CureVac N.V
5.35 USD 0.01 (0.19%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CVAC汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点5.35和高点5.38进行交易。
关注CureVac N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.35 5.38
年范围
2.37 5.72
- 前一天收盘价
- 5.36
- 开盘价
- 5.38
- 卖价
- 5.35
- 买价
- 5.65
- 最低价
- 5.35
- 最高价
- 5.38
- 交易量
- 287
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 93.14%
- 年变化
- 81.36%
