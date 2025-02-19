Moedas / CSQ
CSQ: Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund
19.21 USD 0.10 (0.52%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSQ para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.13 e o mais alto foi 19.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CSQ Notícias
Faixa diária
19.13 19.29
Faixa anual
13.11 19.29
- Fechamento anterior
- 19.11
- Open
- 19.16
- Bid
- 19.21
- Ask
- 19.51
- Low
- 19.13
- High
- 19.29
- Volume
- 449
- Mudança diária
- 0.52%
- Mudança mensal
- 4.69%
- Mudança de 6 meses
- 18.58%
- Mudança anual
- 10.72%
