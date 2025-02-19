クォートセクション
通貨 / CSQ
CSQ: Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund

19.21 USD 0.10 (0.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CSQの今日の為替レートは、0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり19.13の安値と19.29の高値で取引されました。

Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.13 19.29
1年のレンジ
13.11 19.29
以前の終値
19.11
始値
19.16
買値
19.21
買値
19.51
安値
19.13
高値
19.29
出来高
449
1日の変化
0.52%
1ヶ月の変化
4.69%
6ヶ月の変化
18.58%
1年の変化
10.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K