CSQ: Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund
19.35 USD 0.14 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSQ hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.21 bis zu einem Hoch von 19.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.21 19.39
Jahresspanne
13.11 19.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.21
- Eröffnung
- 19.30
- Bid
- 19.35
- Ask
- 19.65
- Tief
- 19.21
- Hoch
- 19.39
- Volumen
- 327
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- 5.45%
- 6-Monatsänderung
- 19.44%
- Jahresänderung
- 11.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K