통화 / CSQ
CSQ: Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund
19.42 USD 0.21 (1.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSQ 환율이 오늘 1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.21이고 고가는 19.43이었습니다.
Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.21 19.43
년간 변동
13.11 19.43
- 이전 종가
- 19.21
- 시가
- 19.30
- Bid
- 19.42
- Ask
- 19.72
- 저가
- 19.21
- 고가
- 19.43
- 볼륨
- 549
- 일일 변동
- 1.09%
- 월 변동
- 5.83%
- 6개월 변동
- 19.88%
- 년간 변동율
- 11.93%
20 9월, 토요일