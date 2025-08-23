Moedas / CHPT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CHPT: ChargePoint Holdings Inc
10.45 USD 0.09 (0.85%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHPT para hoje mudou para -0.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.45 e o mais alto foi 10.66.
Veja a dinâmica do par de moedas ChargePoint Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHPT Notícias
- ChargePoint: Another Disappointing Quarterly Report (NYSE:CHPT)
- ChargePoint Sets Record Gross Margin
- ChargePoint stock price target lowered to $10 at RBC on demand concerns
- ChargePoint Posts 9% Revenue Drop in Q2
- ChargePoint stock rating reiterated as Hold by Needham amid mixed outlook
- ChargePoint stock rating reiterated at Perform by Oppenheimer
- ChargePoint stock price target lowered to $8 at JPMorgan on delayed profitability
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- ChargePoint Holdings, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CHPT)
- ChargePoint (CHPT) Q2 2026 Earnings Transcript
- CHPT Earnings: ChargePoint’s Stock Falls on Mixed Financial Results and Weak Guidance - TipRanks.com
- ChargePoint (CHPT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- ChargePoint Holdings earnings missed by $2.73, revenue topped estimates
- ChargePoint Stock Slides After Q2 Results: Here's Why - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT)
- ChargePoint Q2 FY26 slides: Margin improvements continue despite flat revenue
- ChargePoint (CHPT) Stock Reports Q2 Earnings After The Bell: What Investors Need To Know - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT)
- Most Anticipated Earnings this Week – Week of September 1, 2025 - TipRanks.com
- Is ChargePoint (CHPT) a Good Stock to Buy before Earnings? - TipRanks.com
- Can Ford's BlueOval Charge Network Make EV Road Trips Easier?
- BRP Inc. (DOOO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- 3 Top Bargain Stocks Ready for a Bull Run
Faixa diária
10.45 10.66
Faixa anual
0.51 12.62
- Fechamento anterior
- 10.54
- Open
- 10.66
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- Low
- 10.45
- High
- 10.66
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -0.85%
- Mudança mensal
- -6.03%
- Mudança de 6 meses
- 1641.67%
- Mudança anual
- 668.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh