CHPT: ChargePoint Holdings Inc
10.77 USD 0.23 (2.18%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHPTの今日の為替レートは、2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり10.41の安値と10.82の高値で取引されました。
ChargePoint Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CHPT News
- ChargePoint: Another Disappointing Quarterly Report (NYSE:CHPT)
- ChargePoint Sets Record Gross Margin
- ChargePoint stock price target lowered to $10 at RBC on demand concerns
- ChargePoint Posts 9% Revenue Drop in Q2
- ChargePoint stock rating reiterated as Hold by Needham amid mixed outlook
- ChargePoint stock rating reiterated at Perform by Oppenheimer
- ChargePoint stock price target lowered to $8 at JPMorgan on delayed profitability
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- ChargePoint Holdings, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CHPT)
- ChargePoint (CHPT) Q2 2026 Earnings Transcript
- CHPT Earnings: ChargePoint’s Stock Falls on Mixed Financial Results and Weak Guidance - TipRanks.com
- ChargePoint (CHPT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- ChargePoint Holdings earnings missed by $2.73, revenue topped estimates
- ChargePoint Stock Slides After Q2 Results: Here's Why - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT)
- ChargePoint Q2 FY26 slides: Margin improvements continue despite flat revenue
- ChargePoint (CHPT) Stock Reports Q2 Earnings After The Bell: What Investors Need To Know - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT)
- Most Anticipated Earnings this Week – Week of September 1, 2025 - TipRanks.com
- Is ChargePoint (CHPT) a Good Stock to Buy before Earnings? - TipRanks.com
- Can Ford's BlueOval Charge Network Make EV Road Trips Easier?
- BRP Inc. (DOOO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- 3 Top Bargain Stocks Ready for a Bull Run
1日のレンジ
10.41 10.82
1年のレンジ
0.51 12.62
- 以前の終値
- 10.54
- 始値
- 10.66
- 買値
- 10.77
- 買値
- 11.07
- 安値
- 10.41
- 高値
- 10.82
- 出来高
- 483
- 1日の変化
- 2.18%
- 1ヶ月の変化
- -3.15%
- 6ヶ月の変化
- 1695.00%
- 1年の変化
- 691.91%
