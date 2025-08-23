Валюты / CHPT
CHPT: ChargePoint Holdings Inc
10.65 USD 0.02 (0.19%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHPT за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.42, а максимальная — 10.74.
Следите за динамикой ChargePoint Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.42 10.74
Годовой диапазон
0.51 12.62
- Предыдущее закрытие
- 10.67
- Open
- 10.74
- Bid
- 10.65
- Ask
- 10.95
- Low
- 10.42
- High
- 10.74
- Объем
- 427
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -4.23%
- 6-месячное изменение
- 1675.00%
- Годовое изменение
- 683.09%
