KurseKategorien
Währungen / CHPT
Zurück zum Aktien

CHPT: ChargePoint Holdings Inc

10.77 USD 0.23 (2.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHPT hat sich für heute um 2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.41 bis zu einem Hoch von 10.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die ChargePoint Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHPT News

Tagesspanne
10.41 10.82
Jahresspanne
0.51 12.62
Vorheriger Schlusskurs
10.54
Eröffnung
10.66
Bid
10.77
Ask
11.07
Tief
10.41
Hoch
10.82
Volumen
483
Tagesänderung
2.18%
Monatsänderung
-3.15%
6-Monatsänderung
1695.00%
Jahresänderung
691.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K