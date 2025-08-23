Währungen / CHPT
CHPT: ChargePoint Holdings Inc
10.77 USD 0.23 (2.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHPT hat sich für heute um 2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.41 bis zu einem Hoch von 10.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die ChargePoint Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.41 10.82
Jahresspanne
0.51 12.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.54
- Eröffnung
- 10.66
- Bid
- 10.77
- Ask
- 11.07
- Tief
- 10.41
- Hoch
- 10.82
- Volumen
- 483
- Tagesänderung
- 2.18%
- Monatsänderung
- -3.15%
- 6-Monatsänderung
- 1695.00%
- Jahresänderung
- 691.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K