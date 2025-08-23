통화 / CHPT
CHPT: ChargePoint Holdings Inc
10.84 USD 0.07 (0.65%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHPT 환율이 오늘 0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.65이고 고가는 10.99이었습니다.
ChargePoint Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CHPT News
- ChargePoint: Another Disappointing Quarterly Report (NYSE:CHPT)
- ChargePoint Sets Record Gross Margin
- ChargePoint stock price target lowered to $10 at RBC on demand concerns
- ChargePoint Posts 9% Revenue Drop in Q2
- ChargePoint stock rating reiterated as Hold by Needham amid mixed outlook
- ChargePoint stock rating reiterated at Perform by Oppenheimer
- ChargePoint stock price target lowered to $8 at JPMorgan on delayed profitability
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- ChargePoint Holdings, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CHPT)
- ChargePoint (CHPT) Q2 2026 Earnings Transcript
- CHPT Earnings: ChargePoint’s Stock Falls on Mixed Financial Results and Weak Guidance - TipRanks.com
- ChargePoint (CHPT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- ChargePoint Holdings earnings missed by $2.73, revenue topped estimates
- ChargePoint Stock Slides After Q2 Results: Here's Why - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT)
- ChargePoint Q2 FY26 slides: Margin improvements continue despite flat revenue
- ChargePoint (CHPT) Stock Reports Q2 Earnings After The Bell: What Investors Need To Know - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT)
- Most Anticipated Earnings this Week – Week of September 1, 2025 - TipRanks.com
- Is ChargePoint (CHPT) a Good Stock to Buy before Earnings? - TipRanks.com
- Can Ford's BlueOval Charge Network Make EV Road Trips Easier?
- BRP Inc. (DOOO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- 3 Top Bargain Stocks Ready for a Bull Run
일일 변동 비율
10.65 10.99
년간 변동
0.51 12.62
- 이전 종가
- 10.77
- 시가
- 10.78
- Bid
- 10.84
- Ask
- 11.14
- 저가
- 10.65
- 고가
- 10.99
- 볼륨
- 577
- 일일 변동
- 0.65%
- 월 변동
- -2.52%
- 6개월 변동
- 1706.67%
- 년간 변동율
- 697.06%
