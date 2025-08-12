Moedas / BTAI
BTAI: BioXcel Therapeutics Inc
3.01 USD 0.11 (3.79%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTAI para hoje mudou para 3.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.95 e o mais alto foi 3.19.
Veja a dinâmica do par de moedas BioXcel Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BTAI Notícias
- BioXcel Therapeutics recupera conformidade com Nasdaq após problema de MVLS
- Mizuho eleva preço-alvo das ações da BioXcel Therapeutics para US$ 4 após dados positivos de estudo
- BioXcel Drug Calms Agitation At Home For Schizophrenia, Bipolar Patients - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel reports positive efficacy data for at-home agitation treatment
- BioXcel Therapeutics at H.C. Wainwright: Expanding IGALMI’s Reach
- BioXcel Seeks FDA Label Expansion For Schizophrenia Treatment - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel stock climbs after positive Phase 3 safety trial results
- BioXcel’s BXCL501 meets safety endpoint for at-home agitation treatment
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- BioXcel Stock Surges 19% In After-Hours Trading: What You Need To Know - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel to host investor call on SERENITY At-Home trial results
- BioXcel completes database lock for SERENITY At-Home trial
- BioXcel Therapeutics files prospectus supplement for $80 million ATM program
- BioXcel Therapeutics (BTAI) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel Therapeutics stock price target raised to $10 from $8 at H.C. Wainwright
- BioXcel receives FDA alignment for IGALMI at-home use submission
- BioXcel stock surges after positive FDA feedback on BXCL501 expansion
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BioXcel at Canaccord Genuity: Strategic Insights on Phase 3 Trials
- BioXcel Therapeutics (BTAI) Stock Is Extremely Volatile Today: What's Going On? - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
Faixa diária
2.95 3.19
Faixa anual
1.17 12.16
- Fechamento anterior
- 2.90
- Open
- 2.98
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Low
- 2.95
- High
- 3.19
- Volume
- 1.526 K
- Mudança diária
- 3.79%
- Mudança mensal
- -24.37%
- Mudança de 6 meses
- 49.01%
- Mudança anual
- -69.16%
