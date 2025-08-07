Divisas / BTAI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BTAI: BioXcel Therapeutics Inc
2.90 USD 0.09 (3.01%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BTAI de hoy ha cambiado un -3.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.86, mientras que el máximo ha alcanzado 3.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BioXcel Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTAI News
- Mizuho eleva precio objetivo de BioXcel Therapeutics a $4 tras datos positivos
- Mizuho eleva el precio objetivo de las acciones de BioXcel Therapeutics a 4 dólares tras datos positivos de ensayos
- BioXcel Therapeutics stock price target raised to $4 by Mizuho on positive trial data
- BioXcel Drug Calms Agitation At Home For Schizophrenia, Bipolar Patients - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel reports positive efficacy data for at-home agitation treatment
- BioXcel Therapeutics at H.C. Wainwright: Expanding IGALMI’s Reach
- BioXcel Seeks FDA Label Expansion For Schizophrenia Treatment - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel stock climbs after positive Phase 3 safety trial results
- BioXcel’s BXCL501 meets safety endpoint for at-home agitation treatment
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- BioXcel Stock Surges 19% In After-Hours Trading: What You Need To Know - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel to host investor call on SERENITY At-Home trial results
- BioXcel completes database lock for SERENITY At-Home trial
- BioXcel Therapeutics files prospectus supplement for $80 million ATM program
- BioXcel Therapeutics (BTAI) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel Therapeutics stock price target raised to $10 from $8 at H.C. Wainwright
- BioXcel receives FDA alignment for IGALMI at-home use submission
- BioXcel stock surges after positive FDA feedback on BXCL501 expansion
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BioXcel at Canaccord Genuity: Strategic Insights on Phase 3 Trials
- BioXcel Therapeutics (BTAI) Stock Is Extremely Volatile Today: What's Going On? - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/7/25 - TipRanks.com
Rango diario
2.86 3.05
Rango anual
1.17 12.16
- Cierres anteriores
- 2.99
- Open
- 2.98
- Bid
- 2.90
- Ask
- 3.20
- Low
- 2.86
- High
- 3.05
- Volumen
- 1.538 K
- Cambio diario
- -3.01%
- Cambio mensual
- -27.14%
- Cambio a 6 meses
- 43.56%
- Cambio anual
- -70.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B