通貨 / BTAI
BTAI: BioXcel Therapeutics Inc
3.01 USD 0.11 (3.79%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BTAIの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり2.95の安値と3.19の高値で取引されました。
BioXcel Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTAI News
- バイオエクセル・セラピューティクス、MVLS問題解決後にNasdaq適合性を回復
- BioXcel Therapeutics regains Nasdaq compliance after MVLS issue
- みずほ、バイオエクセル・セラピューティクスの目標株価を良好な試験データを受け4ドルに引き上げ
- BioXcel Therapeutics stock price target raised to $4 by Mizuho on positive trial data
- BioXcel Drug Calms Agitation At Home For Schizophrenia, Bipolar Patients - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel reports positive efficacy data for at-home agitation treatment
- BioXcel Therapeutics at H.C. Wainwright: Expanding IGALMI’s Reach
- BioXcel Seeks FDA Label Expansion For Schizophrenia Treatment - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel stock climbs after positive Phase 3 safety trial results
- BioXcel’s BXCL501 meets safety endpoint for at-home agitation treatment
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- BioXcel Stock Surges 19% In After-Hours Trading: What You Need To Know - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel to host investor call on SERENITY At-Home trial results
- BioXcel completes database lock for SERENITY At-Home trial
- BioXcel Therapeutics files prospectus supplement for $80 million ATM program
- BioXcel Therapeutics (BTAI) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
- BioXcel Therapeutics stock price target raised to $10 from $8 at H.C. Wainwright
- BioXcel receives FDA alignment for IGALMI at-home use submission
- BioXcel stock surges after positive FDA feedback on BXCL501 expansion
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BioXcel at Canaccord Genuity: Strategic Insights on Phase 3 Trials
- BioXcel Therapeutics (BTAI) Stock Is Extremely Volatile Today: What's Going On? - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI)
1日のレンジ
2.95 3.19
1年のレンジ
1.17 12.16
- 以前の終値
- 2.90
- 始値
- 2.98
- 買値
- 3.01
- 買値
- 3.31
- 安値
- 2.95
- 高値
- 3.19
- 出来高
- 1.526 K
- 1日の変化
- 3.79%
- 1ヶ月の変化
- -24.37%
- 6ヶ月の変化
- 49.01%
- 1年の変化
- -69.16%
