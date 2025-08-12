Valute / BTAI
BTAI: BioXcel Therapeutics Inc
2.99 USD 0.02 (0.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTAI ha avuto una variazione del -0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.94 e ad un massimo di 3.12.
Segui le dinamiche di BioXcel Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BTAI News
Intervallo Giornaliero
2.94 3.12
Intervallo Annuale
1.17 12.16
- Chiusura Precedente
- 3.01
- Apertura
- 3.00
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Minimo
- 2.94
- Massimo
- 3.12
- Volume
- 1.338 K
- Variazione giornaliera
- -0.66%
- Variazione Mensile
- -24.87%
- Variazione Semestrale
- 48.02%
- Variazione Annuale
- -69.36%
21 settembre, domenica