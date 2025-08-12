QuotazioniSezioni
Valute / BTAI
Tornare a Azioni

BTAI: BioXcel Therapeutics Inc

2.99 USD 0.02 (0.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTAI ha avuto una variazione del -0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.94 e ad un massimo di 3.12.

Segui le dinamiche di BioXcel Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTAI News

Intervallo Giornaliero
2.94 3.12
Intervallo Annuale
1.17 12.16
Chiusura Precedente
3.01
Apertura
3.00
Bid
2.99
Ask
3.29
Minimo
2.94
Massimo
3.12
Volume
1.338 K
Variazione giornaliera
-0.66%
Variazione Mensile
-24.87%
Variazione Semestrale
48.02%
Variazione Annuale
-69.36%
21 settembre, domenica